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В Слободском районе пьяный мужчина ударил ножом знакомого

В Слободском районе пьяный мужчина ударил ножом знакомого

В Слободском районе 35-летний мужчина ударил ножом знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадавшего с проникающим ножевым ранением шеи госпитализировали в больницу.

Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители выяснили, что конфликт между мужчинами произошел во время совместного злоупотребления спиртными напитками.

В ходе ссоры мужчина ударил своего 41-летнего оппонента ножом в шею ножом.

Полицейские задержали злоумышленника. Он оказался ранее судим за подобное преступление.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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