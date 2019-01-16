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У футбольного клуба украинской Премьер-Лиги "Арсенал-Киев" третий новый главный тренер за сезон
51-летний Игорь Леонов стал новым главным тренером команды "Арсенал-Киев", занимающей последнее, 12-е место, в украинской Премьер-Лиге.
Перед Леоновым стоит задача сохранить клуб в УПЛ.
В 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанностями главного тренера.
Последним местом работы Игоря Леонова являлась юношеская команда донецкого "Шахтера".
О прекращении сотрудничества с предыдущим главным тренером "Арсенала-Киев" Вячеславом Грозным стало известно неделю назад. В октябре он сменил на этой должности итальянца Фабрицио Раванелли, уволенного из-за плохих результатов команды.
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