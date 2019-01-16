В Днепре местные жители квасили капусту и арбузы в украденных мусорных баках

В Днепре местные жители украли новые пластиковые мусорные контейнеры, чтоб квасить в них капусту и арбузы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мер города Борис Филатов.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются", - написал Филатов.

Старые металлические контейнеры жители назвали "негигиеничными" для соленья.

Агентство Телевидения Новости