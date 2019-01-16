Урегулирование росийско-украинского конфликта и перспективы международного сотрудничества. Министры иностранных дел Украины и Словакии посетили Харьков

Открытие словацкого представительства - возможность улучшить бизнес и экономические связи Украины с иностранными партнерами, подчеркнули харьковские чиновники. Среди приоритетов развития, отметили в ХОГА, открытие промышленных площадок в Словакии, а также сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных. Почетное консульство Словацкой Республики - это уже 14-е дипломатическое учреждение, работающее на Харьковщине. Участие в открытии приняли министры иностранных дел Словакии и Украины, Мирослав Лайчак и Павел Климкин. Они обсуждали основные направления сотрудничества, но не обошли вниманием болезненные для Украины вопросы. В частности, освобождение 24 пленных моряков, захваченных после событий в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. По словам Климкина, МИД собирается обжаловать решение московского суда о продлении ареста для украинских военных, кроме того, Украина осуждает закрытие судебного процесса от международных наблюдателей, почетных консулов ​​и даже родственников.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

Росія використовує зараз і буде використовувати наших хлопців для своїх маніпуляцій в контексті впливу на ситуацію в Україні і в виборчому сенсі в більш загальному сенсі. Тому нам важливо не зменшувати тиску на російську федерацію.

Также во время встречи министр иностранных дел Словакии, который сейчас является действующим главой ОБСЕ, рассказал, что миссия ОБСЕ усилит мониторинг на оккупированных территориях Украины. На данный момент обсуждается вопрос об увеличении количества наблюдателей. Главная цель визита в Украину Мирослава Лайчака - помощь в урегулировании российско-украинского конфликта и повышение эффективности работы Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Востоке и в Крыму.

Мирослав Лайчак, глава ОБСЕ:

Мисся ОБСЕ с настоящим мандатом старается повысить мониторинг в связи с событиями в Керчи. Если есть желание изменить, расширить мандат ОБСЕ, тогда мы будем к этому готовы. Но тогда нееобходимо согласие всех 50 стран – участников процесса.

Уже после визита в Харьков для открытия дипломатического представительства министра иностранных дел посетили Луганщину, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии разграничения.

Агентство Телевидения Новости