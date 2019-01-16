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Харьковский суд арестовал журналистку, выдворенную из России

Харьковский суд арестовал журналистку, выдворенную из России

В пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области задержали бывшую журналистку из Львова Елену Вищур (Бойко), которую ранее выдворили из России.

По информации издания, за женщиной приедут сотрудники УСБУ во Львовской области и отвезут ее в СИЗО Львова.

В Украине Бойко подозревают по статьям о сепаратизме и госизмене.

Бойко выдворили в Украину через КПП "Нехотеевка" в Белгородской области".

Она пыталась вернуться в Россию, написав заявление на предоставление политического убежища.

В России ее обвиняют в совершение правонарушения по ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в России).

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о депортации украинки на родину, также взыскав с нее штраф в размере 5 тысяч рублей.

 

Агентство Телевидения Новости

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