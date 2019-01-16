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Задержан водитель, сбивший насмерть пенсионера на Московском проспекте

Задержан водитель, сбивший насмерть пенсионера на Московском проспекте

Накануне в 23-20 на Московском проспекте-124А под колеса авто попал вышедший на проезжую часть мужчина. 80-летний пострадавший от полученных травм скончался, машина с места ДТП скрылась. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, был введен план "Перехват" - в течение получаса разыскиваемый автомобиль Dacia (водителю 19 лет) остановили на пересечении проспекта Тракторостроителей с улицей Танковой. На машине правоохранители обнаружили характерные для наезда на пешехода повреждения - следы на бампере, решетке радиатора и кровь на буксировочном крюке. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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