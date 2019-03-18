В Украине сегодня отмечают день работника ГФС

18 марта украинские налоговики и таможенники отмечают профессиональный праздник - День работника налогового и таможенного дела Украины.

Официальная праздничная дата для налоговиков была установлена в 2013 году, указом тогдашнего президента страны Януковича.

Новый праздник пришел на смену Дню таможенной службы Украины, который отмечался 25 июня, а также Дню работника государственной налоговой службы Украины, который праздновали 2 июля.

Ежегодно 18 марта сотрудники украинских фискальных ведомств принимают поздравления от своих начальников и высших государственных чинов.

Успешным чиновникам вручают государственные награды и премии.

Также налоговики устраивают с коллегами корпоративы, а также принимают поздравления от близких, друзей и знакомых.

Агентство Телевидения Новости