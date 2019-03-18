Суд назначил женщине, пытавшейся взорвать памятник воинам УПА, условное наказание
Харьковские активисты сегодня пикетировали Киевский райсуд Харькова, который дал три года испытательного срока террористке за попытку взорвать памятник воинам УПА. То есть, если она не будет нарушать закон в течение этого времени, то на этом наказание закончится, если же вдруг нарушит, то получит уже 5 лет тюрьмы.
Но такое мягкое, по мнению организатора акции Семена Сохи, решение возмущает патриотически настроенных граждан.
Семен Соха, организатор акции
Прокурор не використав статтю 111 Кримінального кодексу - Державна зрада. Суддя вказала термін покарання - 5 років і випробувальний термін - три роки, її відпустили. Виходить, що терористка знаходиться серед нас.
Для того, чтобы получить разъяснения, активисты заходят в суд. Основная претензия - почему по статье «Терроризм» женщина получила минимально возможный срок, как раз такой, какой разрешено заменить испытательным сроком.
Однако судья-спикер Киевского райсуда Светлана Муратова говорит, что это было всего лишь соглашение, заключенное между прокурором и обвиняемым, что позволяет законодательство.
Светлана Муратова, спикер Киевского райсуда
Кримінально-процесуальний кодекс передбачає таку можливість - укладення угоди, що і було зроблено у цій справі. І суд лише це перевіряє. Тут така угода була укладена між прокурором і обвинуваченою. І тому суд прийняв таке рішення. З яких підстав - суддя навела всі доводи в судовому рішенні. Надавати коментар з приводу того, як це виглядає в умовах сьогодення - є кримінально-процесуальний кодекс, є кримінальний кодекс, є право оскарження судового рішення
Не найдя общего языка с представителями суда, активисты обещают подать уже подготовленные обращения к антикоррупционным органам и Высшей квалификационной комиссии судей.