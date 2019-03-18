Сбил и поехал дальше: резонансные ДТП, которые стоили пешеходам здоровья и жизни

Проспект Науки, накануне вечером 18-летний парень пытается перейти дорогу по «зебре», пропускает несколько автомобилей и начинает движение, как вдруг его на большой скорости сбивает ВАЗ.

Екатерина как раз проходила неподалеку.

Екатерина, свидетель ДТП

То есть, после чего подошли люди, которые проходили также по двум сторонам дороги, остановили службу полиции, которая патрульная, проезжала. Полиция уже сама вызвала «скорую». Машина, которая сбила, она даже не притормозила, был очень сильный удар, и она поехала в сторону Научной, Ботанического Сада. Она даже не останавливалась - пролетела, как ни в чем не бывало

По данным правоохранителей, ВАЗ столкнулся с припаркованным Мерседесом и наехал на пешехода. Состояние здоровья юноши врачи оценивают как удовлетворительное. Местные предполагают, возможно, это произошло из-за машины, стоявшей в правом крайнем ряду, которая нарушала правила дорожного движения, и из-за нее пешеход мог не увидеть опасность.

Другие говорят, что из-за той же машины водитель ВАЗа также мог не видеть пешехода

Галина, водитель

Ну, это проблема в том что, когда останавливается на первой полосе машина, машины во второй полосе – они не понимают, пешехода им не видно. Поэтому я - как водитель, я понимаю, что им не видно пешехода, машина притормозила , возможно, она просто решила остановиться

Водитель ВАЗа оставил место происшествия, рассказывают правоохранители.

Автомобиль полицейские обнаружили в нескольких километрах от места ДТП.

Личность водителя устанавливается. Следственные действия продолжаются.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло также на пешеходном переходе, но уже на улице Полтавский шлях

За словами свідків, чоловік переходив дорогу по «зебрі». Більше того, робив це на зелений сигнал світлофора. Тойота їхала на великй швидкості та просто не встигла загальмувати

За рулем Тойоты была 42-летняя женщина-водитель, как оказалось позже - работник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области

Любовь, свидетель

Расстроена была, такая озабоченная, и к мужчине подбегала, пыталась что-то сделать и потом, когда приехала «скорая», она и в «скорую» заходила, то есть суетилась

ДТП произошло еще восьмого марта, а почти через неделю шестидесятипятилетний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по нарушениям правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру, сообщили правоохранители.

Агентство Телевидения Новости