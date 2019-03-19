Под Харьковом на мосту свел счеты с жизнью неизвестный мужчина

Сегодня 18:32

Сегодня 18:32

В Дергачевском районе на железнодорожном мосту на станции "Заречанка" повесился мужчина.

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов Харькова.

Там же опубликованы соответствующие фото с места происшествия.

Веревка была привязана к поручню моста.

Личность погибшего, а также мотивы самоубийства на данный момент неизвестны.

В полиции информацию о происшествии подтвердили.

Подробности будут позже.

Агентство Телевидения Новости