Сегодня международный день счастья

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

Международный день счастья (International Day of Happiness) введен с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим для всех людей.

Международный день счастья отмечается ежегодно 20 марта. То есть праздник имеет фиксированную дату.

История Международного дня счастья: В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья. По мнению учредителей Дня счастья, праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутана. Считается, что жители Бутана являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index). Традиции Международного дня счастья: Что касается традиций, то пока их не так много, ведь Международный день счастья - совсем молодой праздник.

Как правило, в этот день проводят лекции и тренинги, участники которых рассказывают о значении счастья для человека и делятся идеями по улучшению быта. Устраиваются презентации книг, посвященных теме счастья. В образовательных учреждениях рассказывают о важности позитивного отношения к жизни и окружающим. А обычные люди просто отправляют своим друзьям и близким поздравления с пожеланиями всего самого наилучшего.

Где отмечается День счастья: Международный день счастья отмечают практически во всех странах мира. Но активнее всего Международный день счастья отмечается в сети. Обычно 20 марта интернет-пользователи отправляют друг другу виртуальные открытки, стихи-поздравления и другие приятности, способные сделать их получателей чуточку счастливее.

Источник: https://www.unian.net

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