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ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента-2019

ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента-2019

Центральная избирательная комиссия увеличила смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов на заграничных избирательных участках.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В Комиссию поступило обращение Министерства иностранных дел Украины относительно дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям средствами международной почтовой связи, что связано с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндию, Грузию и Казахстан, а также увеличением избирателей зарубежных избирательных участков Республики Польша", - говорится в сообщении.

В связи с этим Комиссия внесла изменения в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, увеличив расходы на 720 тысяч гривен за счет уменьшения резерва средств на такую ​​же сумму.

Также ЦИК внесла изменения в соответствующие сметы.

 

Агентство Телевидения Новости

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