Украинская футзалистка "заехала" тренеру кулаком в челюсть

Член женской сборной Украины по футзалу Анна Сидоренко стала знаменитой. Правда, сделала это весьма сомнительным способом.

Сидоренко, выступающая в чемпионате Украины за команду под названием IMS-НУХТ, в матче национально первенства против команды с названием "Будстар-НПУ" собиралась вводить мяч из аута.

В какой-то момент Сидоренко решила, что тренер "Будстара-НПУ" Александр Ратич мешает ей это сделать.

Далее футзалистка, не долго думая, или, скорее совсем не думая, сжала кулак и нанесла тренеру прямой в челюсть.

Арбитр тут же показал драчунье красную карточку и, соответственно, удалил ее с поля.

Остается добавить, что на тот момент IMS-НУХТ проигрывал со счетом 0:2, после же удаления Сидоренко выиграл - 3:2.





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