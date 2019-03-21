Где в Харькове сегодня нет воды?

Сегодня 07:26

Сегодня 07:26

В ряде домов Харькова сегодня, 21 марта, временно нет воды.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По информации коммунальщиков, воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-в (п. №1) до 20:00; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-г (п. №4, стояк) до 21:03

Новобаварский район: ул. Академика Богомольца, 11 (п. №1), ул. Кибальчича, 27 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00

Основянский район: ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Томская (ч/с), въезд Достоевского, 3, 3-а, ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8 до 15:00 21.03.19 г.; ул. Валерьяновская, 74 до 17:00

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), 77 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк) до 20:00

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