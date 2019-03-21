В Новой Зеландии введен запрет на полуавтоматическое оружие

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела полный запрет на продажу, оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

Причиной запрета стал расстрел 15 марта людей в мечетях новозеландских городов Крайстчерч и Линвуд, в результате которого погибли 50 человек, а более 40 человек получили ранения.

Премьер выразила уверенность, что "подавляющее большинство" жителей Новой Зеландии, которые законно владеют таким оружием, "поймет" данный запрет. Также она подчеркнула, что ограничения введены из соображений "национальной безопасности".

В ближайшее время будет разработана схема выкупа запрещенного оружия.

По оценкам, в Новой Зеландии, где проживает менее 5 миллионов человек, имеется от 1,2 до 1,5 млн единиц огнестрельного оружия, из них около 13500 единиц штурмовых и полуавтоматических винтовок. Минимальный юридический возраст для владения оружием в Новой Зеландии составляет 16 лет, для полуавтоматического оружия военного образца - 18 лет.

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