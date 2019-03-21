В зоопарке из спячки вышли косолапые (видео)

В Харьковском зоопарке от зимнего сна проснулись шесть бурых и три гималайских медведя.

Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Животные уже активничают, однако еще не слишком бодры. В зоопарке говорят, что причина этому - температура на улице. С потеплением активность медведей будет возрастать, а пока что они на ночь уходят в берлоги.

Что касается рациона, после выхода из зимнего сна для косолапых предусмотрены легкие корма. Весенний рацион включает пророщенный овес, морковь, свеклу, яблоки, разнообразные каши. Рыбу и мясо вводят постепенно, для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Сейчас медведям не рекомендуется «тяжелая» жирная пища, так как в природе после сна они еще долго «постятся». Только в мае, когда обильно разрастается растительность и появляется много мелких животных - от муравьев до мышей - заканчивается период «поста».





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