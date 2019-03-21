Жительница Вьетнама несколько лет нелегально жила в Харькове

Сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили нарушительницу миграционного законодательства на территории торгового центра «Барабашово».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

При проверке документов полицейские установили, что 56-летняя гражданка Вьетнама находится на территории Украины по документам, срок которых истек несколько лет назад.

Информацию об этом сообщили в миграционную службу. Относительно женщины составлен протокол по статье "нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 5100 гривен.

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