Сотрудники СБУ задержали пограничника, который "погорел" на крупной взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Было установлено, что что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля. Правоохранители задокументировали факт получения майором неправомерной выгоды в размере 800 долларов.

После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Агентство Телевидения Новости