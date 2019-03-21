Предвыборная кампания: полиция открыла 13 уголовных дел

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, 20 марта в Основянский отдел полиции поступили материалы по обращению председателя Гражданской сети «ОПОРА», который сообщил, что на бигборде с предвыборной агитацией за кандидата в Президенты Украины по улице Нетеченской отсутствуют данные о заказчике, тираже и ответственном за печать.

В тот же день в Чугуевский отдел полиции поступили материалы по сообщению представителей Всеукраинской общественной организации "Общественный совет" о том, что на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи Чугуеве на баннере с предвыборной агитацией за кандидата в Президенты Украины также отсутствуют выходные данные.

Кроме того, правоохранители проводят проверку по факту обнаружения в сети Интернет информации об очередях переселенцев из временно оккупированных территорий Украины в Шевченковском районе города, которые хотят зарегистрироваться в Государственном реестре избирателей.

Информация о событиях внесена в Журналов единого учета заявлений и сообщений районных отделов полиции. Проводятся проверки.

Стоит также отметить, что с момента начала предвыборной агитации открыто 13 уголовных дел и составлено 2 административных протокола. По 86 заявлениям во время проверок нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов.

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