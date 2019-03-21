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На «теплые» кредиты из городского бюджета выделили около миллиона гривен

На «теплые» кредиты из городского бюджета выделили около миллиона гривен

Около миллиона выделили в 2019 году на Программу частичного возмещения кредитов, полученных ЖК, ЖСК и ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова.

По его словам, город компенсирует до 20% тела кредита. Это, в основном, касается установки индивидуальных тепловых пунктов для экономии теплоносителя. Есть дома, которые воспользовались кредитами для замены окон, ремонта фасада. В прошлом году был такой дом, и в этом году готовятся документы на утепление фасада еще одного дома ОСМД.

Отметим, что в прошлом году в программе приняли участие 18 домов, которым возместили около 900 тысяч гривен. На реализацию программы в этом году из бюджета выделили около миллиона и если средства  будут освоены в течение первого полугодия, департамент запросит дополнительное финансирование.

«Программа работает с учетом того, что есть еще два источника компенсации. До 20% возмещается за счет средств областного бюджета и до 40% - государственного. Суммарно участники этой программы могут компенсировать до 80% тела кредита», - подчеркнул он. 

По словам Нехорошкова, с 2016 года в городской программе по возмещению кредитов на энергоэффективные мероприятия приняли участие более 30 жилищных кооперативов и ОСМД. 

Агентство Телевидения Новости

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