В Барвенково вместе со снегом растаяли 4 миллиона гривен

В областной прокуратуре открыли уголовное производство по факту вероятного злоупотребления во время ремонта дорог в городе Барвенково. Так, в августе прошлого года Барвенковский городской совет заключил договор с частными предприятием «Контур» на ремонт нескольких дорог в населенном пункте. Подрядчик получил более 4 млн. грн, а в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в ужасном состоянии, рассказали в прокуратуре. С целью установления обстоятельств быстрого разрушения начато досудебное расследование. Исходя из данных тендерной документации, фирма «Контур», становится фаворитом на закупках уже не впервые. Частное предприятие, в последнее время, победило более 10-ти раз и не только в Барвенково, но и в соседних населенных пунктах. И как в предыдущих, так и последней победе - это не случайность, говорят антикоррупционеры. И добавляют, на момент проведения тендера, у двух основных и, фактически, единственных конкурентов, частных предприятий «Контур» и «Промтехбудинвест» был один владелец

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Антимонопольный комитет нашел заговоров между «Контур» и «Промтехбудинвест» и есть большая вероятность того, что частное предприятие «Контур» попал в черный список и не смогу выполнять участвовать в тендерных торгах, фактически, аукционах в течение трех лет

Связаться с фирмой «Контур» по указанному в тендерной документации телефону, журналистам АТН не удалось. В облавтодоре объяснили, ремонт этих дорог не входить в их компетенцию. Впрочем, добавили, об этом деле знают и выезжали на место

Игорь Турченко, дир. ГП "Дороги Харьковщины":

Они с подрядной организацией проезжали, провели дефектирование и все дефекты, которые были записаны, подрядчик дав соответствующее гарантийное письмо, что при наступлении благоприятных погодных условий, он за свои средства все эти ошибки произвести счет своих средств

Условия качества и сроки прописываются еще на начальной стадии, когда соответствующее тендерное предложение появляется в системе «Прозорро», добавили в облгосадминистрации. Подобные тендеры для области явление довольно привычное, тем не менее, механизм контроля практически отсутствует. На сегодня расследованием этой дела занимаются правоохранители. К ним направлен официальный запрос





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