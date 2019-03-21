Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:14
Просмотров: 6

В Барвенково вместе со снегом растаяли 4 миллиона гривен

В Барвенково вместе со снегом растаяли 4 миллиона гривен

В областной прокуратуре открыли уголовное производство по факту вероятного злоупотребления во время ремонта дорог в городе Барвенково. Так, в августе прошлого года Барвенковский городской совет заключил договор с частными предприятием «Контур» на ремонт нескольких дорог в населенном пункте. Подрядчик получил более 4 млн. грн, а в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в ужасном состоянии, рассказали в прокуратуре. С целью установления обстоятельств быстрого разрушения начато досудебное расследование. Исходя из данных тендерной документации, фирма «Контур», становится фаворитом на закупках уже не впервые. Частное предприятие, в последнее время, победило более 10-ти раз и не только в Барвенково, но и в соседних населенных пунктах. И как в предыдущих, так и последней победе - это не случайность, говорят антикоррупционеры. И добавляют, на момент проведения тендера, у двух основных и, фактически, единственных конкурентов, частных предприятий «Контур» и «Промтехбудинвест» был один владелец

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Антимонопольный комитет нашел заговоров между «Контур» и «Промтехбудинвест» и есть большая вероятность того, что частное предприятие «Контур» попал в черный список и не смогу выполнять участвовать в тендерных торгах, фактически, аукционах в течение трех лет

Связаться с фирмой «Контур» по указанному в тендерной документации телефону, журналистам АТН не удалось. В облавтодоре объяснили, ремонт этих дорог не входить в их компетенцию. Впрочем, добавили, об этом деле знают и выезжали на место

Игорь Турченко, дир. ГП "Дороги Харьковщины":

Они с подрядной организацией проезжали, провели дефектирование и все дефекты, которые были записаны, подрядчик дав соответствующее гарантийное письмо, что при наступлении благоприятных погодных условий, он за свои средства все эти ошибки произвести счет своих средств

Условия качества и сроки прописываются еще на начальной стадии, когда соответствующее тендерное предложение появляется в системе «Прозорро», добавили в облгосадминистрации. Подобные тендеры для области явление довольно привычное, тем не менее, механизм контроля практически отсутствует. На сегодня расследованием этой дела занимаются правоохранители. К ним направлен официальный запрос


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 