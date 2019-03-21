Как стать офицером и какими навыками нужно владеть: харьковские нацгвардейцы провели экскурсию для детей

Первая часть экскурсии по военной части Национальной гвардии Украины для школьников и учителей - демонстрация техники и вооружения. Снайперские винтовки нового поколения, пистолеты, БТР-ы и современные автомобили - с 2014-го года вооружение военных изменилось существенно, рассказывают бойцы.

Денис Голик, нач. мастерской по ремонту вооружения:

З'явились нові зразки зброї. Це форт 600, гранатомет нового покоління. Заміняє ГП 25, який був на озброєнні Національної гвардії України. Є на озброєнні нові пістолети форт.

После - выступления кинологов со служебными собаками. Выполнение команд, поиск взрывчатки, задержание преступника - четвероногие защитники в действии вызывают наибольший восторг у детей.

Дарина Саленко, ученица 11 класса:

Сама досить сильно обожнюю тварин і ось бачу песика, мені так хочеться його погладити, але не дозволяють.

Воинскую часть Нацгвардии посетили более сотни школьников из 5 районов области. Во время таких мероприятий, подчеркивают учителя и военные, дети могут увидеть, в каких условиях живут и работают настоящие солдаты, которые защищают Украину.

Юлия Головач, учительница Добренского НВК:

Екскурсія для дітей, я вважаю, є дуже повчальною, особливо для хлопців, вона нас загартовує, щоб хлопці пішли в армію щоб служили. Ну, а для дівчат це є цікавим. Багато військових гарних хлопців, стільки техніки. Ми більше дізналися про історію цієї військової частини.

Александр Росляков, зам. командира ВЧ 3005:

Багато чого в Національній гвардії помінялось. Помінялася система підготовки і покращилось забезпечення, харчування. Підготовка особового складу здійснюєтьсяпрофесійним и інструкторами, які проходили навчання за стандартами НАТО і заняття з ними проводили інструктори сполучених штатів.

В этом году Украина отметит пятую годовщину создания Нацгвардии Украины. Соответствующий закон в парламенте приняли после Революции Достоинства. Обеспечение общественного порядка, работа в чрезвычайных ситуациях и охрана целостности государства - основные функции нацгвардейцев. Кроме того, военные несут службу на востоке Украины - участвуют в операции Объединенных Сил.





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