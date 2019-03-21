Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:48
Просмотров: 4

На Харьковщине мужчина пытался уже дважды убить отца

На Харьковщине мужчина пытался уже дважды убить отца

Прокуратура направила в Нововодолажский райсуд обвинительный акт в отношении мужчины за нанесение тяжких телесных повреждений родному отцу.

Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, 34-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и на этой почве часто ссорился с отцом. В 2013 году сын уже пытался доказать свое превосходство силой и нанес отцу ножевые ранения. За содеянное мужчина отбывал реальное наказание, однако на путь исправления так и не стал.

После возвращения из мест лишения свободы во время очередного конфликта с отцом он снова схватился за нож, ударив родственника в живот.

 

Согласно санкции статьи за совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 