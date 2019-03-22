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За вчера в Мексике произошло 42 землетрясения

За вчера в Мексике произошло 42 землетрясения

Сейсмическая активность на юге Мексики продолжает расти. В штате Оахака в четверг всего за 5:00 произошло 42 землетрясения.

Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба. 

Магнитуда подземных толчков составила от 1,9 до 4,4. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее на этой неделе в районах вдоль тихоокеанского побережья страны в 12:00 было зарегистрировано почти 60 землетрясений, из них 37 - в Оахаке.

Агентство Телевидения Новости

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