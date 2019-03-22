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Мощный взрыв на китайском химзаводе: много пострадавших и погибших

Мощный взрыв на китайском химзаводе: много пострадавших и погибших

Число жертв взрыва на химзаводе в городе Яньчэне (Китай) увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что еще 640 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 32 человека находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших с легкими ранениями пока не названо. Пострадавших разместили в 16 больницах.

Отмечено, что в спасательной операции и работам по ликвидации последствий привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.

Напомним, ранее сообщалось, что на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв. Отмечено,  что взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей.

 

Агентство Телевидения Новости

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