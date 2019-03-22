Харьковский "Политехник" одолел "Черкасских мавп"

В матче украинской баскетбольной Суперлиги харьковский "Политехник" в гостях сумел добыть победу с преимуществом в два очка над "Черкасскими мавпами".

"Политехник" выиграл только одну четверть из четырех. Но этого хватило для общего успеха. Счет матча 91:89 (25:26, 26:17, 21:23, 19:23) в пользу харьковской команды.

У "Политехника" теперь 8 побед и 19 поражений. С 35-ю очками харьковская команда за тур до завершения регулярного чемпионата занимает предпоследнее 7-е место в Суперлиге.





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