Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:09
Просмотров: 47

Харьковский "Политехник" одолел "Черкасских мавп"

Харьковский Политехник одолел Черкасских мавп

В матче украинской баскетбольной Суперлиги харьковский "Политехник" в гостях сумел добыть победу с преимуществом в два очка над "Черкасскими мавпами".

"Политехник" выиграл только одну четверть из четырех. Но этого хватило для общего успеха. Счет матча 91:89 (25:26, 26:17, 21:23, 19:23) в пользу харьковской команды.

У "Политехника" теперь 8 побед и 19 поражений. С 35-ю очками харьковская команда за тур до завершения регулярного чемпионата  занимает предпоследнее 7-е место в Суперлиге.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 