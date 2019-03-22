Партия «Основа» не будет объединяться с «Батькивщиной», - Сергей Тарута

Об этом народный депутат заявил на пресс-конференции после подписания меморандума с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко.

«Дело чести для партии «Основа» - приложить максимальные усилия к объединению всех прогрессивных сил украинского общества и политикума, чтобы на президентских и парламентских выборах в 2019 году победили порядочные и патриотические профессионалы с высокой репутацией и четкой стратегией возвращения мира и развития экономики Украины», подтвердил позицию своего лидера глава ПП «Основа» Андрей Николаенко.

В «Основе» утверждают, что ее представители и лично Сергей Тарута ведут активные переговоры с ещё 4 кандидатами, в том числе это кандидаты с достаточно внушительными рейтингами, про поддержку единого кандидата – Юлии Тимошенко. Есть все шансы, чтобы эти переговоры стали результативными, сообщает пресс-служба «Основы».

Кроме того, «Основа» и ее официальный кандидат в президенты Сергей Тарута не будут отзывать своих членов комиссий. И причина в том, что квоты в окружных избирательных комиссиях тех пяти кандидатов в президенты, кто снялся до 7 марта, распределены не по закону между всеми кандидатами, а в пользу Порошенко и его технических кандидатов: 38 руководящих должностей в окружных комиссиях ЦИК распределила всего лишь между 14 кандидатами. При этом ни одной должности не получили представители таких кандидатов как Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Александр Вилкул, Сергей Тарута, Александр Шевченко. Зато самовыдвиженец Порошенко получил 8 позиций, , самовыдвиженка Юлия Литвиненко получила 7 позиций, самовыдвиженцы Петров и Рыгованов получили соответственно 6 и 2 позиции.

Партия «Основа» не будет объединяться с «Батькивщиной». «Основа» планирует и дальше работать самостоятельно, в том числе принимать участие в выборах в Верховную Раду осенью. Нынешнее объединение – это чрезвычайная мера, говорят в «Основе». Сейчас партийные границы стираются в борьбе за судьбоносное для всей страны голосование, которое должно стать не только выбором нового президента, но и импичментом Порошенко, резюмирует Тарута.

Агентство Телевидения Новости