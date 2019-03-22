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Жуткая ошибка вратаря, моментально приведшая к голу

Жуткая ошибка вратаря, моментально приведшая к голу

В матче чемпионата Мексики "начудил" вратарь.

Встречались команды "Сантос Лагуна" и "Некакса". На 55-й минуте при счете 1:0 в пользу "Некаксы" голкипер этой команды Уго Гонсалес, забрав мяч на выходе, зачем-то покатил его затем прямо на ногу игроку "Сантоса Лагуны" Хулио Фурче. Фурч моментально воспользовался подарком и направил мяч в ворота "Некаксы", сделав счет ничейным - 1:1.

Впрочем, в конце концов, "Некакса", не смотря на ляп своего вратаря, все равно победила - 2:1.


Агентство Телевидения Новости

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