Суд заставил мать школьника платить штраф за буллинг

В Харьковской области суд привлек к ответственности женщину за участие сына в школьном буллинге.

Как сообщили в пресс-службе Изюмского райсуда области, коллегия судей рассмотрела административный материал о привлечении женщины к административной ответственности по статье 173-4 КУоАП "буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Согласно протоколу, несовершеннолетний 2004 года рождения совершил буллинг относительно своего одноклассника - оказывал над последним психологическое насилие, в результате чего был причинен вред психическому здоровью мальчика. Факт правонарушения подтверждается сообщением директора школы, докладной запиской классного руководителя и объяснениями участников конфликта.

Протокол о привлечении к админответственности был составлен на мать мальчика. Суд назначил женщине штраф.

Агентство Телевидения Новости