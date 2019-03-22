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Ударил ножом в шею и обокрал: силовики задержали разбойника

18 марта в 6:36 в полицию поступила информация о том, что в селе Новоосиново неизвестный мужчина ударил 81-летнюю женщину ножом в шею. После этого он завладел 500 гривнами и мобильным телефоном старушки и убежал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области. 

Так, полицейские оперативно задержали злоумышленника. Это оказался 61-летний знакомый потерпевшей, житель этого же села.

Открыто уголовное производство по факту разбоя. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается

Агентство Телевидения Новости

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