На Плехановской МАЗ потерял груз и перевернулся

Сегодня в 12-30 на пересечении улиц Морозова и Плехановской перевернулся прицеп грузовика МАЗ 5551.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель грузового авто при повороте не выбрал безопасную скорость, в результате чего не закрепленные должным образом бетонные плиты выпали на дорогу, положив кузов на бок.

Пострадавших нет. На водителя МАЗ составлен протокол по ч.1 ст.122 (нарушение правил перевозки грузов) и по ч.3 ст.121 КУоАП (управление водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошедшим).

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