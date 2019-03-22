На третьем кладбище нашли труп младенца
В этом дальнем углу третьего городского кладбища по улице Академика Павлова и было найдено тельце крохотного младенца, обмотано тряпками и скотчем, в полиэтиленовом пакете. Охранники кладбища о жуткой истории предпочитают не вспоминать. Сообщают только, что нашли ребенка ночью и нехотя показывают на место.
- Отам-от? - Да. Ну я не знаю, это ночью было...
Хорошо видно место, где правоохранителям довелось откапывать труп из мусорной кучи. На земле все еще лежат полицейские перчатки и тот же белый пакет, в который было завернуто тельце. Заместитель начальника Московского райотдела полиции, Дмитрий Гринчак, рассказывает, что правоохранителей вызвал местный житель, который вышел на охоту за металлоломом, но наткнулся на такую жуткую находку.
Дмитрий Гринчак, замначальника Московского райотдела:
Виїздом на місце пригоди інформація підтвердилась, був знайдений труп немовляти у поліетиленовому пакеті. Проведено огляд місця події, на теперішній час призначено експертизи для встановлення обставин смерті, віку немовляти та інших обставин.
По этому поводу уже открыто судебное дело по части 2 статьи 115 - умышленное убийство малолетнего ребенка, поэтому убийце может угрожать даже пожизненное заключение.