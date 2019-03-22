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На третьем кладбище нашли труп младенца

В этом дальнем углу третьего городского кладбища по улице Академика Павлова и было найдено тельце крохотного младенца, обмотано тряпками и скотчем, в полиэтиленовом пакете. Охранники кладбища о жуткой истории предпочитают не вспоминать. Сообщают только, что нашли ребенка ночью и нехотя показывают на место.

- Отам-от? - Да. Ну я не знаю, это ночью было...

Хорошо видно место, где правоохранителям довелось откапывать труп из мусорной кучи. На земле все еще лежат полицейские перчатки и тот же белый пакет, в который было завернуто тельце. Заместитель начальника Московского райотдела полиции, Дмитрий Гринчак, рассказывает, что правоохранителей вызвал местный житель, который вышел на охоту за металлоломом, но наткнулся на такую ​​жуткую находку.

Дмитрий Гринчак, замначальника Московского райотдела:

Виїздом на місце пригоди інформація підтвердилась, був знайдений труп немовляти у поліетиленовому пакеті. Проведено огляд місця події, на теперішній час призначено експертизи для встановлення обставин смерті, віку немовляти та інших обставин.

По этому поводу уже открыто судебное дело по части 2 статьи 115 - умышленное убийство малолетнего ребенка, поэтому убийце может угрожать даже пожизненное заключение. 

Агентство Телевидения Новости

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