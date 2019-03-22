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Футболист отказался подавать угловой и убежал с поля
Бразилський футболист Сержиньо, выступающий в чемпионате Боливии, устроил демарш.
Сержиньо играет за команду "Хорхе Вильстерманн". В выездном матче против "Блуминга" Сержиньо на 85-й минуте пошел подавать угловой и услышал, как в его адрес звучат с трибун расистские оскарбления.
Футболист не стал исполнять удар, а взял и покинул поле.
Следует отметить, что на тот момент лимит замен у "Хорхе Вильстермана" был уже исчерпан, и команда вынуждена была доигрывать матч в меньшинстве. Причем даже не вдесятером, а вдевятером, поскольку ранее один из игроков "Хорхе Вильстермана" был удален с поля.
Сам матч завершился победой "Блуминга" - 2:0.
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