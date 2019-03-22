Уайлдер попытался спровоцировать соперника во время дуэли взглядов

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер пообещал "похоронить" претендента на титул своего соотечественника Доминка Бризила.

Бой между ними состоится 18 мая.

Пока же, Уайлдер, известный не только своим нокаутирующим ударом, но и длинным языком, беспрестанно говорил. В том числе и во время дуэли взглядов.

Уайлдер заверил Бризила, что устроит ему похороны, посредством того,что "пробьет череп и вытащит мозги".

Бризил практически все время молчал. Правда, в какой-то момент чуть не сорвался.





Агентство Телевидения Новости