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На Салтовке сильный ветер поднял в воздух торговую палатку (видео)

На Салтовке сильный ветер поднял в воздух торговую палатку (видео)

Сегодня на Салтовке в районе автосалона "Солли+" в результате разбушевавшегося сильного ветра унесло уличную торговую палатку.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

На его кадрах видно, как сильным порывом вера с палатки срывает тент, а затем в воздух летит и сама палатка.

Также рядом лежит металлическое ограждение. 

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета,  пока информации о пострадавших в результате непогоды не поступало.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!


Агентство Телевидения Новости

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