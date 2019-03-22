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На Салтовке сильный ветер поднял в воздух торговую палатку (видео)
Сегодня на Салтовке в районе автосалона "Солли+" в результате разбушевавшегося сильного ветра унесло уличную торговую палатку.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.
На его кадрах видно, как сильным порывом вера с палатки срывает тент, а затем в воздух летит и сама палатка.
Также рядом лежит металлическое ограждение.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, пока информации о пострадавших в результате непогоды не поступало.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
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