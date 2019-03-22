Бюллетень - не сувенир. Взял домой - попадешь за решётку!

По словам советника министра МВД Ивана Варченко, с начала избирательной кампании всего по Украине зафиксировано почти 4000 сообщений о нарушениях закона Украины о выборах президента. Тройка лидеров - это подкуп избирателей, хулиганство и уничтожение и повреждение имущества.

В Харькове зарегистрировано 127 сообщений о нарушениях, из них больше всего в Шевченковском и Московском районах города и городе Купянск, открыто 12 уголовных производств, одно из которых уже завершено и передано в суд, одному лицу объявлено подозрение, в пяти случаях еще проводятся розыскные мероприятия, отметил Олег Бех:

Олег Бех, начальник Национальной полиции Харькова

В день виборів в нас буде задіяно десять тисяч сімсот працівників, з яких 6200 - працівники поліції, 1700 працівники главного управления державної служби з надвичайних ситуацій. Також ми сформували тисячу працівників резерву, які у случаї загострення ситуації будуть використані для відповідного наведення порядку

Кроме того, подчеркивают правоохранители, избиратели также должны осознавать, что несут уголовную ответственность. Одним из важных правил избирательного процесса является неразглашение своего волеизъявления. Даже при селфи в избирательной кабинке во время выборов Президента может грозить тюремное заключение.

Иван Варченко, советник министра МВД Украины

Ми говоримо: дорогі люди, будь ласка, ніяких «селфі», бо це може бути оцінене як провокація з боку інших людей, які знаходяться на дільниці, і зрештою, це нікому не потрібно, будьте відповідальними, проголосуйте і поставте пташечку без додаткових конфліктів

Также Иван Варченко отметил, что нельзя фотографировать бюллетень.

Иван Варченко, советник министра МВД Украины

Це - не сувенір, його не можна забирати додому, якщо ви маєте таке бажання, то ви знову вступаєте в конфлікт з кримиінальним кодексом України, якщо ваше бажання «благородне», і ви хочете помістити свій виборчий бюлетень під скло, то ви можете нести покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі, аналогічно, як я говорив про «селфі»

Если избиратель примет участие в групповом искажении волеизъявления, организации так называемых "каруселей", вброса и тому подобного, то за решетку можно попасть уже на 5-7 лет, резюмировал Варченко. Однако участие в экзит-полах не запрещено, но если желания нет говорить о своем выборе, то отчитываться о нем не стоит.





Агентство Телевидения Новости