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В медучреждениях для больных туберкулезом нечеловеческие условия – специалисты мониторинга

В медучреждениях для больных туберкулезом нечеловеческие условия – специалисты мониторинга

Нечеловеческие условия – именно так характеризуют санатории и больницы Харьковской области, где лечат туберкулез, - правозащитники. Ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом они обнародовали результаты своего мониторинга. Большинство учреждений находятся в недопустимых условиях: учреждения давно не ремонтировались, на стенах плесень, грязные палаты, а питание выписывается на мизерные деньги. Конечно, есть позитивные примеры диспансеров, однако они расположены либо в Харькове, либо в крупных городах области.

Людмила Клочко, руководитель общественной приемной «Харьковской правозащитной группы»: 

Що стосується побутових умов в Занках, чи в Рєпках – там знаходяться санаторії Харківської області, то там просто жахливі умови. Санаторій в Ріпках – це санаторій, який перший відкрили в Харківській області 1913 році. І в ньому сьогодні там живуть люди, лікуються від туберкульозу.

Специалисты говорят: логичнее было бы сеть медицинских учреждений сократить, зато усилить финансирование других. Здесь не хватает основательной медицинской реформы. По мнению юриста Харьковской правозащитной группы – украинцы пожинают плоды еще советской медицины, ведь сегодня именно постсоветские страны являются лидерами по заболеваемости туберкулезом.

Павел Шваб, юрист Харьковской правозащитной группы:

Тодішні лікарі і спеціалісти, які були в Радянському союзі, вони не спілкувалися зі своїми колегами із-за кордону. І вони не мали того досвіду, який був у лікарів у Сполучених Штатах, або розвинутої Європи. І на теперішній час ті методи лікування і засоби, і методології, які є для того, щоб вилікувати навіть мультирезистенту, вони є за кордоном.

Сегодня Украина получает большинство лекарств из-за границы. Государство финансирует лишь треть необходимых медикаментов. Специалисты отмечают, что имплементировать зарубежный опыт в Украине надо как в работе учреждений, так и в подходе к лечению. Повысить финансирование специализированных учреждений и зарплат медработникам, которые сейчас выезжают за границу из-за плохих условий труда.


Агентство Телевидения Новости

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