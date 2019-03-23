Украина выстояла против Португалии в Лиссабоне

Групповая стадия отброчного цикла на Евро-2020 началась для футбольной сборной Украины с выездного поединка против действующего чемпиона Европы - сборной Португалии.

Матч первого тура группы "В" Португалия - Украина проходил в Лиссабоне на "Эштадио да Луш".

Подопечные Андрея Шевченко организованно и собранно сыграв в обороне, на протяжении всего матча сумели выдержать атакующий натиск португальцев. А натурализованный бразилец Жуниор Мораес даже мог незадолго до финального свистка принести Украине победу, но не реализовал свой шанс.

В итоге - ничья 0:0.

В другом матче группы "В" Люксембург победил Литву - 2:1 и, таким образом, возглавил турнирную таблицу.

Именно сборная Люксембурга следующий соперник украинской сборной.





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