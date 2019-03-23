Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 79

Украина выстояла против Португалии в Лиссабоне

Украина выстояла против Португалии в Лиссабоне

Групповая стадия отброчного цикла на Евро-2020 началась для футбольной сборной Украины с выездного поединка против действующего чемпиона Европы - сборной Португалии.

Матч первого тура группы "В" Португалия - Украина проходил в Лиссабоне на "Эштадио да Луш".

Подопечные Андрея Шевченко организованно и собранно сыграв в обороне, на протяжении всего матча сумели выдержать атакующий натиск португальцев. А натурализованный бразилец Жуниор Мораес даже мог незадолго до финального свистка принести Украине победу, но не реализовал свой шанс.

В итоге - ничья 0:0.

В другом матче группы "В" Люксембург победил Литву - 2:1 и, таким образом, возглавил турнирную таблицу.

Именно сборная Люксембурга следующий соперник украинской сборной.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 