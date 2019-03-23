Украина выстояла против Португалии в Лиссабоне
Групповая стадия отброчного цикла на Евро-2020 началась для футбольной сборной Украины с выездного поединка против действующего чемпиона Европы - сборной Португалии.
Матч первого тура группы "В" Португалия - Украина проходил в Лиссабоне на "Эштадио да Луш".
Подопечные Андрея Шевченко организованно и собранно сыграв в обороне, на протяжении всего матча сумели выдержать атакующий натиск португальцев. А натурализованный бразилец Жуниор Мораес даже мог незадолго до финального свистка принести Украине победу, но не реализовал свой шанс.
В итоге - ничья 0:0.
В другом матче группы "В" Люксембург победил Литву - 2:1 и, таким образом, возглавил турнирную таблицу.
Именно сборная Люксембурга следующий соперник украинской сборной.