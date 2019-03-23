Пулев оказался почти на 5 кг тяжелее соперника и убедительнее в дуэли взглядов

Состоялись последние публичные мероприятия перед рейтинговым боксерским поединком супертяжей - болгарина Курбата Пулева и румына Богдана Дину.

Пулев и Дину подерутся в 10-раундовом боу в американской Коста-Месе. Пока же на взвешивании вес Дину составил 108,6 кг, Пулева - 113, кг.

Во время дуэли взглядов первым не выдержал Дину. Он засуетился, после чего боксеры повернулись лицами к залу.

У 37-летнего Пулева 26 побед, в том числе 13 нокаутом, в 27-ми боях на профессиональном ринге. Единственное поражение Пулев потерпел в 2015 году от украинца Владимира Кличко, проиграв нокаутом.

32-летний Дину провел на профессиональном ринге 19 боев, одержав в них 18 побед, в том числе 14 нокаутом, и один раз проиграв. Поражение Дину пришлось на его последний бой, проведенный почти полтора года назад - в ноябре 2017 года, против американца Джаррелла Миллера. С тех пор Дину в ринг не выходил.





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