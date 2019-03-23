Где в Харькове сегодня нет воды?

Сегодня 09:09

Сегодня 09:09

В ряде домов Харькова сегодня, 23 марта, до вечера отключили водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал"

По данным коммунальщиков, вода отсутствует по следующим адресам,

Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10) до 20:00

Новобаварский район: ул. Архангельская, 8 (стояк), ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район пер. Рогатинский (ч/с), пер. Ботанический (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 19, ул. Клочковская, 61/63, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00.

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