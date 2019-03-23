В Харькове сильный ветер повалил опору на автомобили

Вчера вечером, 22 марта, около 16:00 на ул.Чкалова, 17 из-за ураганного ветра столб электросети упал на автомобили Nissan и Chevrolet.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные собрали материал в связи с ЧП и передали его правоохранителям в Киевский отдел полиции.

Кроме того, очевидцы в социальных сетях сообщают, что также вечером возле Харьковского национального аэрокосмического университета имени Жуковского ветер повалил дерево.

Агентство Телевидения Новости