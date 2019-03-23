Организация сбыта наркотиков: полицейский остался в СИЗО

Харьковский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения лейтенанту полиции, подозреваемого в организации сети сбыта наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

"Коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника, оставив избранную меру пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, прокуратура совместно с полицией разоблачили преступную группу, которая организовала сеть сбыта наркотиков. Так, организаторами группы стали лейтенант полиции и 33-летний владелец одного из городских ночных клубов.

Им было объявлено подозрение по статье 307 "незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан" УК. Подозреваемые взяты под стражу с правом внесения залога. Залог для лейтенанта полиции составил полтора миллиона гривен, а для директора клуба - 190 тысяч.

Агентство Телевидения Новости