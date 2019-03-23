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СБУ задержала террориста "ДНР", который хранил дома боеприпасы

СБУ задержала террориста ДНР, который хранил дома боеприпасы

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали в Харькове боевика террористической организации «ДНР».

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Так, оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР» и получил позывной «Куб». В составе так называемой «военной разведки Новороссии» он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ.

В начале этого года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов.

Боевика задержали согласно ст. 208 УПК Украины. В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке «ДНР».

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры области.

Агентство Телевидения Новости

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