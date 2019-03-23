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Смертельное ДТП на Героев Сталинграда - полиция ищет свидетелей

Смертельное ДТП на Героев Сталинграда - полиция ищет свидетелей

Авария произошла 22 марта в 22:20 в районе дома № 89 на проспекте Героев Сталинграда. 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области,  69-летний водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 34-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице.

По факту происшествия следователи открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители просят родственников погибшего, а также свидетелей и очевидцев ДТП обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, по адресу улица Маяковского, 22 или по телефонам: 0985102007, «102». 

Агентство Телевидения Новости

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