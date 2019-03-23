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Правоохранители вернули домой юного любителя путешествий

Правоохранители вернули домой юного любителя путешествий

16 марта в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 17-летний сын уехал из Балаклеи в Харьков и домой не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня. Подросток путешествовал по стране железнодорожным транспортом. Снятых денег с платежной карты бабушки хватало на недорогие гостиницы. Конечной остановкой парня стал город Каменка-Днепровская Запорожской области.

Полицейские провели с парнем и родственниками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В отношении родителей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

 

Агентство Телевидения Новости

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