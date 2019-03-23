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Шесть областей частично остались без света из-за непогоды

Шесть областей частично остались без света из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 94 населенных пункта в шести областях.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Сумской области обесточены 30 населенных пунктов, в Полтавской - 16, Днепропетровской - 20, в Черниговской - 13, Донецкой - 12, Запорожской - 3 населенных пункта. Также за сильного ветра в некоторых городах повреждены дома и повалены деревья.

"22 марта в г. Чернигов в результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м и кровли офисного здания на площади 300 кв. м. В с. Анисов Черниговского р-на повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м . Вследствие данных событий пострадавших нет ", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что в течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 60 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 158 человек и 37 единиц техники.

Агентство Телевидения Новости

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