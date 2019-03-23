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В Индустриальном районе у мужчины нашли свертки с запрещенными веществами
В Индустриальном районе Харькова полицейские обнаружили у мужчины 9 свертков с вероятным наркотическим веществом.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, накануне во время патрулирования на улице Библика патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось им подозрительным: мужчина что-то старательно искал на земле.
Во время общения с полицейскими он заметно нервничал.
В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины 9 свертков с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.
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