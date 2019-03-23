Как англичанка, которая определяет болезнь Паркинсона по запаху, помогает ученым

Болезнь Паркинсона относится к числу нейродегенеративных заболеваний, которые очень трудно диагностировать. Она не имеет биологических маркеров, которые могут быть обнаружены лабораторными методами.

Однако вскоре это может измениться - благодаря англичанке Джой Милн, которая способна по запаху определять эту болезнь еще до появления первых симптомов, передает Би-би-си.

Она заметила, что у ее мужа изменился запах тела - он стал более резким. Через десять лет ему поставили диагноз болезни Паркинсона.

Джой обнаружила, что этот же запах присущ и другим людям с этим заболеванием, с которыми она вступала в контакт.

С тех пор ученые пытаются определить, что именно улавливает эта женщина, ощущая запах болезни. По-видимому, она реагирует на запах кожного секрета или кожного сала, который присутствует у всех людей, но у больных Паркинсоном выделяется сильнее.

Ученые хотели выяснить, какие именно биомаркеры ответственны за запах, который улавливала Джой, и для этого воспользовались методом масс-спектрометрического анализа, который позволяет выделить отдельные составляющие.

В Манчестерском университете приступили к экспериментам с участием Джой Милн. Как рассказывает Пердита Барран, которая входит в группу исследователей, пробы кожной секреции были взяты у 64 добровольцев, некоторые из которых страдали от болезни Паркинсона, а остальные были здоровы. Затем эти анализы подвергались масс-спектроскопии.

Оказалось, что больные люди имели в составе кожного секрета повышенное содержание трех веществ: гиппуровой кислоты, эйкозана и октадеканола. Присутствие этих молекул связано с изменением уровня нейротрансмиттеров у больных Паркинсоном - то есть веществ, которые передают электрохимические сигналы в мозгу.

Джой Милн утверждает, что способна ощущать запахи и других заболеваний - синдрома Альцгеймера и разных видов рака. Более того, она собирается продолжить сотрудничество с той же группой ученых в разработке диагностического теста для обнаружения туберкулеза.

В настоящее время в мире насчитывается около 10 млн человек с синдромом Паркинсона, и число пациентов постоянно растет по мере старения населения.

"Мы надеемся, что, если нам удастся ставить диагноз синдрома Паркинсона на ранних этапах, используя метод биомаркеров, обнаруженных с помощью Джой, нам удастся разработать новые методы лечения", - говорит Барран.

Агентство Телевидения Новости