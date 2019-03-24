Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 96

Спасатели предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Спасатели предупреждают жителей Харьковщины об опасности

С наступлением весны многие активно начинают убирать собственные приусадебные участки, сжигая при этом остатки сухостоя и мусора возле своих домов.

Однако при таких условиях огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар, отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в течение марта на территории Харьковской области произошло около 150 возгораний мусора, травы, остатков сухой растительности.

Основными причинами, которые приводили к таким пожаров были: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

Спасатели призывают жителей Харьковщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

«В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и не разбрасывайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем», - предупредили в ГСЧС и добавили, что в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации следует немедленно вызвать службу спасения по номеру 101.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 