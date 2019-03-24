Спасатели предупреждают жителей Харьковщины об опасности

С наступлением весны многие активно начинают убирать собственные приусадебные участки, сжигая при этом остатки сухостоя и мусора возле своих домов.

Однако при таких условиях огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар, отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в течение марта на территории Харьковской области произошло около 150 возгораний мусора, травы, остатков сухой растительности.

Основными причинами, которые приводили к таким пожаров были: неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной, другой естественной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

Спасатели призывают жителей Харьковщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

«В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и не разбрасывайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем», - предупредили в ГСЧС и добавили, что в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации следует немедленно вызвать службу спасения по номеру 101.

Агентство Телевидения Новости