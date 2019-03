У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера, на котором произошла авария (видео)

В Норвегии спасатели эвакуировали пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель во время шторма.

Лайнер, следовавший из Тромсе в Ставангер, в субботу, 23 марта, в 14:00 отправил сигнал бедствия, сообщив об отказе двигателей.

Корабль начало сносить к берегу, но экипажу удалось бросить якорь примерно в 100 метрах от побережья.

На борту судна находились около 1373 человека.

По сообщениям СМИ, в результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.

Норвежская спасательная служба задействовала для эвакуации пассажиров несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров.

Во время операции у одного из кораблей также отказал двигатель, экипаж пришлось эвакуировать вертолетом.

Операция осложняется штормовой погодой, волны достигают 8 метров, порывы ветра до 20 метров в секунду.

По состоянию на 7 утра были эвакуированы 338 пассажиров, 16 из них были доставлены в больницу.

Экипажу удалось восстановить работу трех из четырех двигателей и отойти от побережья, планируется, что в воскресенье корабль начнут буксировать в направлении города Мельде.

Пассажиры круизного лайнера опубликовали видео с борта судна в момент происшествия.

Видеоролик опубликовал в своем Твиттере канал ABC News.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktS pic.twitter.com/UNdpuJ49aS

— ABC News (@ABC) 24 марта 2019 г.

Агентство Телевидения Новости